VENETO – Uccide la moglie malata da tempo

Oggi in un appartamento al secondo piano di uno stabile nella zona di Castello in Venezia una donna del 1938, malata da tempo è stata uccisa con delle coltellate al petto. Si sospetta del marito, un uomo di 85 anni; non si esclude che lo stesso abbia poi assunto degli psicofarmaci.

Sul posto la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica.

Dagli indizi raccolti i sospetti ricadono sul marito, ottantacinquenne che si trova in stato di arresto ai domiciliari. Il motivo del gesto è da ricondursi alla grave malattia della moglie.