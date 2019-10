VENETO – Turista americana cade in acqua e muore

Tragedia in Laguna a Venezia ieri intorno a mezzogiorno. Una donna statunitense di 69 anni è morta a Murano in fondamenta Colleoni dopo essere caduta in acqua da un motoscafo Alilaguna per il trasporto pubblico. Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduta in acqua in seguito ad un malore e alla perdita di conoscenza. Sul posto i carabinieri di Murano e i sanitari del suem 118 che hanno cercato inutilmente di rianimarla