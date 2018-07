VENETO – Trovato cadavere del 17enne scomparso da qualche giorno

AGGIORNAMENTO:

Il cadavere rinvenuto in un corso d’acqua a Ronchi, tra Pacengo e Castelnuovo del Garda nel Veronese, è del ragazzo olandese di 17 anni dato per scomparso giovedì scorso. Secondo fonti dei carabinieri è stato riconosciuto. L’allarme della scomparsa del ragazzo era scattato per il suo mancato rientro al campeggio di Pacengo, l’Eurocamping dove si trovava con la famiglia, dopo essere stato con amici in un parco giochi della zona. Gli investigatori, al momento, non danno indicazioni sulla morte del giovane anche se si ipotizza che possa essere stato colto da malore per poi finire in acqua o che sia stato fatto scivolare dall’urto con una autovettura. Il corpo è stato portato al Policlinico a disposizione della magistratura.

—–

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un corso d’acqua a Ronchi, tra Pacengo e Castelnuovo del Garda, non lontano dalla zona dove nei giorni scorsi era scomparso un giovane olandese di 17 anni. Il cadavere non è stato ancora identificato. Sul posto si trovano i carabinieri che assieme ai vigili del fuoco stanno svolgendo le ricerche di Koen van Keulen, il 17enne che, da giovedì scorso, non è più rientrato al campeggio di Pacengo, l’Eurocamping, dove si trova la famiglia. Il corpo è stato scoperto a circa 5000 metri dall’ultimo avvistamento del ragazzo scomparso (ANSA)