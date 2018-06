VENETO – Trovato cadavere di un uomo a Bibione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VENETO VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Un corpo, probabilmente di un uomo, è stato trovato nel fiume Tagliamento nel territorio del comune di Bibione (Venezia) Tragico rinvenimento poco dopo le 9 di stamattina nel territorio di Bibione. Sul posto, su segnalazione di alcune persone, si sono portati i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, e i sanitari del 118 per la constatazione di decesso. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Il corpo si trovava all’altezza di un noto ristorante di Bibione. Della vicenda è stato informato il magistrato di turno della Procura di Pordenone, competente per territorio. (ANSA)