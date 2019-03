VENETO – Trovate otto teste mozzate di cinghiale in un parco cittadino

(immagine di archivio)

Macabra scoperta a Padova, dove sono state trovate otto teste mozzate di cinghiale, appese sui rami degli alberi nel parco cittadino tra via Galante e via Sonnino nel quartiere di San Lazzaro. Il fatto risale allo scorso 11 febbraio, quando un cittadino, facendo jogging in zona ha notato le teste appese ed ha subito chiamato la Polizia.

Ignote le cause e gli autori, per ora, del gesto. Potrebbe essere un’intimidazione o una macabra goliardata. Qualche cacciatore potrebbe avere abbattuto gli animali nei vicini Colli Euganei, dove il riprodursi di cinghiali è diventato una piaga e potrebbe poi averle abbandonate nel parco dopo una sontuosa cena a base di cinghiale. Nel caso i responsabili venissero scovati, le ipotesi di reato sono il maltrattamento degli animali e l’imbrattamento di suolo pubblico. Nel frattempo potrà essere utile la visione delle immagini di videosorveglianza in zona.