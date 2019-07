VENETO – Trova borsello con 12 mila euro e lo riconsegna: esempio di onestà da parte di un indigente

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un cittadino di Chioggia (Dino), 67enne seguito dalla Caritas perché indigente, ha trovato un borsello qualche giorno fa in via Barbarigo nei pressi della pescheria di Massimo Zanetti e l’ha consegnato al commerciante titolare della pescheria, marito del consigliere comunale Barbara Penzo. Nel borsello vi erano ben 12 mila euro in contanti.

Il commerciante ha riferito a Dino che nel borsello c’erano molti soldi, ma questi ha detto di non volerli perché non sono suoi e di fare quello che è giusto fare. E’ stata così avvertita la Polizia Locale. Appartenevano ad un commerciante di Piove di Sacco, che si è fatto vivo. I soldi gli sono stati restituiti. Pare che abbia lasciato una considerevole cifra a Dino, superiore al 5% previsto dalla legge