VENETO – Triste primato dei morti sul lavoro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

E’ il Veneto la regione dove si registra il maggior incremento di incidenti mortali sul lavoro rispetto all’anno precedente. Lo sottolinea la Cgil regionale, in base ai dati del rapporto presentato oggi dall’Inail.

Nei primi 10 mesi del 2018 in regione sono state presentate all’Istituto 100 denunce di morti sul lavoro contro le 75 del 2017, con una crescita del 33%, “assai più che a livello nazionale – precisa il sindacato – dove il pur consistente incremento si attesta al 9,4%”.

La provincia più colpita è Verona (25 casi) seguita da Padova e Treviso (17), quindi Venezia (15), Vicenza (13), Belluno (7) e Rovigo (6). In crescita anche il numero complessivo degli infortuni sul lavoro, che passano dai 62.423 del 2017 ai 63.755 del 2018, con un aumento del 2,13% (il dato nazionale registra un +0,2%). A livello provinciale, la classifica è guidata da Verona (13.449), seguita da Vicenza (12.180), Padova (11.921), Treviso (11.264), Venezia (10.622), Belluno (2.305), Rovigo (2.014). (ANSA).