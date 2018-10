VENETO – Tremendo scontro auto-tir: 2 morti

Dalle 16.40, i vigili del fuoco stanno operando per un incidente stradale lungo la Strada Regionale 53 in Via Adige a Treviso per lo scontro tra un’auto che si è rovesciata dopo essere entrata in collisione con un mezzo pesante: deceduta una coppia. I pompieri intervenuti con due mezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’uomo e la donna, che nonostante i soccorsi sono stati dichiarati morti dal personale del Suem 118. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.