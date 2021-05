VENETO – Tragico tamponamento in autostrada: muore conducente

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Tragico incidente nel tratto orientale dell’A4 in provincia di Venezia.

Alle 15:25, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, al km 449, tra i caselli di San Stino Portogruaro in direzione Trieste per il tamponamento di autoarticolato da parte di un piccolo autocarro: deceduto l’autista del mezzo più leggero.

I pompieri arrivati da Portogruaro, Motta di Livenza e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista purtroppo deceduto sul colpo come constatato dal medico del SUEM. Sul l’elisoccorso, la polstrada e il personale di Autovie Venete. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico. Operazioni di soccorso ancora in atto.