VENETO – Tragico incidente sulla Jesolana: muore un giovane, altri tre feriti (due minori)

Poco dopo le 23:00 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Fausta lungo la jesolana a Lugugnana di Portogruaro per un’auto finita fuori strada sotto il piano stradale: un giovane uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite tra cui due minori (uno di due anni, grave e la sorella di 14 anni con ferite lievi). Ferita gravemente anche una donna che si trovava alla guida, mamma del bimbo di due anni). I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto una donna, che è stata stabilizzata dai sanitari del SUEM e trasferita in codice rosso in ospedale. Feriti anche due minori assistiti e trasferiti pure loro in ambulanza in ospedale. Niente da fare purtroppo nonostante i soccorsi per un giovane uomo, deceduto nello schianto come accertato dal medico del SUEM. I carabinieri hanno chiuso la strada durante i soccorsi e poi eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 4 ore.