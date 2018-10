VENETO – Traffico illecito di rifiuti: imprenditori e rom denunciati

Denunciate 9 persone dal Noe dei carabinieri di Treviso nell’ambito di un’indagine che accertato il trasporto illecito di rifiuti parte dei quali sono stati scaricati in un’area di un’ignara azienda. Coinvolti tre cittadini di etnia rom, di Castelfranco Veneto, e altre 9 tra titolari, soci e dipendenti di 6 ditte (2 padovane,due trevigiane e una veneziana) indagati tutti per gestione illecita dei rifiuti.L’inchiesta è partita mesi fa dal rinvenimento di 16 big bags (del peso di oltre 200 kg ciascuno) contenenti rifiuti speciali scaricati da un camion nel piazzale di un’ignara ditta.

Il Noe è poi riuscito a identificare i tre rom (la proprietaria del camion e i due conducenti, tutti parenti) responsabili dell’ abbandono dei rifiuti e di scoprire che a dare a loro l’incarico era stata una ditta padovana di verniciature industriali.

Scoperti numerosi altri episodi nei quali i due uomini avevano ricevuto o consegnato presso ditte non autorizzate o in difetto di idonea documentazione ingenti quantità di rifiuti.(ANSA)