VENETO – Tir tampona furgone parcheggiato in autostrada: un ferito

Alle 12:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 tra il casello di Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna per il tamponamento di un furgone della segnaletica stradale da parte di un autoarticolato: ferito l’autista del mezzo più leggero. Il furgone era fermo sulla destra in corsia di emergenza quando è stato tamponato dal TIR finito fuori della sede stradale. I vigili del fuoco accorsi da Rovigo con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’autista del furgone è stato preso in cura dai sanitari del SUEM per essere trasferito in ospedale. Illeso l’altro autista. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.