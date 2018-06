VENETO – Tir piomba su auto in tangenziale: 10 feriti e un morto

Terribile incidente stamattina verso le 10.30 in tangenziale a Mestre, al primo svincolo, in direzione Marghera. Un tir è piombato a tutta velocità su tre auto, travolgendole. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco hanno liberato diverse persone rimaste incastrate negli abitacoli delle auto coinvolte. Il bilancio per ora non definitivo parla di 10 i feriti portati in ospedale a Mestre e un morto. Traffico in tilt: sul posto anche le forze dell’ordine per indagare sull’incidente e per dirigere il traffico.