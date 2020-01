VENETO – Tir entra in centro storico e si fa strada rovinando palazzi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

E’ successo a Portogruaro l’altra notte. Un camionista polacco di 45, con un collega straniero a bordo, presumibilmente sotto effetto dell’alcol (sono in corso accertamenti), si è fatto largo in vicolo Mazzini urtando contro i palazzi per poi bloccarsi davanti ad un portico. Secondo quanto riporta il Gazzettino, il camion avrebbe distrutto tutte le fioriere di Palazzo Zani e le grondaie, continuando ad urtare su qualunque cosa trovasse.

L’episodio poco prima delle 4. Un testimone racconta che il camion era fermo e l’autista continuava a suonare il clacson, cercando di abbassare il mezzo per riuscire a passare sotto il portico, arrivando a rompere addirittura il cristallo del parabrezza. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Ora in accordo con la Soprintendenza verranno valutati i danni.