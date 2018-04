VENETO – Tenta il suicidio due volte, salvato dalla polizia

Le volanti del Commissariato di Chioggia hanno salvato un uomo italiano di 57 anni che ha tentato il suicidio, gettandosi in laguna.

A seguito di una richiesta giunta alla Sala Operativa, gli agenti delle volanti si sono portati al Pronto Soccorso, dove il personale del 118 aveva appena accompagnato un uomo che aveva cercato di togliersi la vita. Durante gli accertamenti medici, il soggetto, affetto da tempo da problemi psichiatrici, si è allontanato dalla struttura, ha raggiunto la riva del canale della Fossetta e si è gettato.

I poliziotti accortisi dell’accaduto e constatato l’imminente pericolo di vita dell’uomo che non riusciva a stare a galla, sono immediatamente intervenuti e utilizzando un’imbarcazione di fortuna, sono riusciti a raggiungere il malcapitato e a metterlo in salvo. L’uomo è stato portato sotto riva e con una scala dei Vigili del Fuoco, nel frattempo giunti sul posto, è stato recuperato e trasportato in ospedale per le cure mediche.