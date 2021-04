VENETO – Studentessa bendata durante la DAD: in corso accertamenti

E’ una tecnica che qualche professore usa per impedire agli alunni di usare dispositivi o appunti per le interrogazioni in DAD, ma di fronte a una segnalazione, ora l’Ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato accertamenti nel liceo di Verona dove un’allieva di 15 anni sarebbe stata indotta da una professoressa a bendarsi con una sciarpa mentre era collegata a distanza, per evitare che potesse copiare durante una interrogazione.

La vicenda – di cui riferiscono ‘Il Corriere del Veneto’ e ‘Repubblica’ – era stata denunciata dalla Rete degli studenti per il Veneto.

Individuato l’istituto, la direttrice scolastica Carmela Palumbo ha contattato il dirigente che ha sentito i ragazzi e i docenti, per ricostruire l’accaduto ed eventualmente prendere provvedimenti.

“In questo momento – ha detto Palumbo all’ANSA – non possiamo esprimere giudizi su un episodio che pare un eccesso di zelo che ha portato a un comportamento discutibile, scaturito dalla difficoltà a gestire in dad la situazione delle verifiche”, ha concluso. (ANSA).