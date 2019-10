VENETO – Studente 14enne muore durante l’ora di ginnastica

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Uno studente di 14 anni è morto mentre faceva ginnastica in un istituto scolastico di Castelfranco Veneto (Treviso). Durante la lezione all’aperto l’adolescente ha accusato un malore e si è accasciato a terra.



Si tratta di Sukhraj Rathor, giovane Sikh che abita a Riese con la famiglia, studente del primo anno dell’ITIS Barsanti di Castelfranco, che è stato colto dal malore mentre stava facendo attività di riscaldamento. I soccorsi sono stati istantanei da parte degli insegnanti e dai sanitari del Suem 118 che hanno tentato di rianimarlo sul campo. Quindi l’adolescente, caricato in autoambulanza, è stato portato in ospedale mentre continuavano le manovre di rianimazione, ma il ragazzino vi è giunto morto. Il ragazzino era assistito dalle strutture sanitarie per patologie collegate ad una forma di epilessia.