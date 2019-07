VENETO – Straniero pestato ed ustionato vicino alla stazione

Un senza fissa dimora 42enne è stato bruciato dopo un violento pestaggio alla stazione di Villafranca di Verona. L’uomo, originario della Romania, trascorreva le notti in stazione. Il volto dell’uomo era tumefatto a causa di un evidente pestaggio e sul corpo c’erano ustioni. A prestare i primi soccorsi all’uomo un macchinista che ha chiamato aiuto dopo averlo trovato riverso su un binario poco prima delle 7. I sanitari del Suem 118 hanno stabilizzato la vittima che mostrava segni evidenti di percosse e ustioni sul torace e lo hanno trasportato al Centro Ustioni dell’ospedale veronese di Borgo Trento, dove è ricoverato in gravi condizioni.

La polizia per ora non esclude alcuna pista. Il 42enne trascorreva le notti in stazione e gli inquirenti contano sulle telecamere di sorveglianza per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabili.