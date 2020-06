VENETO – Stato di attenzione per diffuse precipitazioni – Previsioni fino a lunedì

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un avviso di attenzione per tempo instabile/perturbato, con precipitazioni diffuse, più frequenti e persistenti su zone centro-settentrionali, anche con rovesci e temporali, quantitativi abbondanti specie su zone montane/pedemontane. Non si escludono temporali localmente intensi.

La fase più intensa è prevista per il pomeriggio di oggi ed il primo mattino di domani, venerdì 5 giugno, con una possibile ripresa dell’instabilità con qualche rovescio o locale temporale nel pomeriggio.

Per Borca di Cadore si segnala il livello 2 di attenzione rinforzata per colate detritiche.

Le prescrizioni sono valide dalle ore 14 di oggi, fino alle ore 24 di domani, venerdì 5 giugno.

PREVISIONI

GIOVEDì 4 pom/sera. In prevalenza molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse (probabilità alta 75-100%) anche a carattere di forte rovescio e temporale; quantitativi localmente abbondanti sulle zone montane e pedemontane. Temperature massime in generale diminuzione localmente anche in maniera sensibile. Venti in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, sulla costa moderati/tesi da sud/sud-est. In quota in prevalenza moderati/tesi da sud-ovest

VENERDI’ 5. Irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti, più frequenti sulle zone montane, alternati a schiarite. Precipitazioni. Nella notte fino al primo mattino residue precipitazioni sui settori settentrionali e orientali (probabilità medio-alta 50-75%), in seguito, fino a metà mattina precipitazioni generalmente assenti con tendenza a nuovo aumento della probabilità fino a risultare medio-alta (50-75%) nel pomeriggio con fenomeni da locali in pianura a sparsi in montagna anche a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono temporali localmente intensi. Attenuazione e diradamento delle precipitazioni entro fine giornata. Temperature. Minime stazionarie in pianura, in calo in montagna; massime in ripresa. Venti. In pianura deboli da ovest al mattino, da est nel pomeriggio. In quota moderati dai quadranti settentrionali al mattino, in rinforzo da sud-ovest nel pomeriggio. Mare. In prevalenza mosso.

SABATO 6. Permangono condizioni di variabilità/instabilità con annuvolamenti, più frequenti sulle zone montane, alternati a schiarite anche ampie in pianura. Precipitazioni. Fino a parte della mattinata generalmente assenti, in seguito tendenza ad aumento della probabilità di rovesci o temporali da locali a sparsi inizialmente sulle zone montane, pedemontane, nel pomeriggio anche sulle zone interne della pianura (probabilità medio-alta 50-75%); meno probabili o del tutto assenti su costa e pianura limitrofa. Temperature. In pianura senza notevoli variazioni salvo locale aumento nei valori massimi; sulle zone montane minime in calo, massime in aumento. Venti. In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, sulla costa in prevalenza moderati da sud-est a tratti anche tesi. In quota venti deboli/moderati da sud-ovest. Mare. Mosso.

DOMENICA 7. Condizioni di tempo nuovamente instabile/perturbato con cielo nuvoloso o molto nuvoloso in montagna, da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso in pianura. Precipitazioni dapprima sulle sulle zone montane e pedemontane, poi, nel corso della mattinata, anche in pianura. Si tratterà di fenomeni da sparsi a diffusi, a carattere più locale sui settori meridionali della pianura e sulla costa; probabili fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Rinforzi di Scirocco sulla costa nel pomeriggio; venti moderati/tesi da sud-ovest in quota.

LUNEDI’ 8. Permangono condizioni di tempo perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso e precipitazioni fin dal mattino, specie sui settori centro-settentrionali, via via diffuse nel corso della giornata al resto della regione. Tendenza a diradamento delle precipitazioni sui settori occidentali in serata. Temperature minime in calo e massime senza notevoli variazioni. Scirocco moderato sulla costa.