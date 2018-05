VENETO – Spiava la sua ex con i droni: arrestato

Per essere aggiornato sulle notizie di Padova e provincia aderisci al gruppo Facebook. SEI DI PADOVA SE... NOTIZIE

Un operaio di 53 anni di Piove di Sacco (Padova) è stato arrestato per stalking nei confronti della ex. L’uomo è arrivato a spiarla con due droni che sono stati sequestrati dai carabinieri. Il rapporto tra i due era finito nel 2016, ma l’operaio ha continuato a cercarla, pedinandola, appostandosi sotto casa e mandandole messaggi molesti. Per questo motivo la donna aveva già sporto denuncia, al punto che il tribunale aveva emesso un’ordinanza di divieto di avvicinamento. (ANSA)