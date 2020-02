Veneto spazzato dal vento di foehn: raffiche fino a 200 km all’ora

Vento di foehn fino a quasi 200 km all’ora sulle montagne del Triveneto oggi. I dati sono riferiti dall’associazione meteorologica Meteotriveneto. Il record spetta ai 189 km orari registrati stamane a Punta Ces, 2230 metri di quota, nel territorio comunale di Primiero Castrozza, in Trentino. Spiccano invece in Veneto i 162 km orari di picco toccati nella stazione di Ra Valles, a 2475 metri, sopra Cortina d’Ampezzo. Punta Ces, spiegano i tecnici di Meteotriveneto, è un luogo conosciuto come molto ventoso, e dal punto di vista orografico, adatto a valori di questo genere con venti di foehn.

Per diverse ore durante la scorsa notte la media del vento ha sfiorato i 110 km/h.

Da segnalare poi il vistoso calo termico nelle ultime ore in montagna. La stazione della Paganella (gestita da ‘Meteotrentino’) è passata da una massima 10,7 gradi, lunedì scorso, ad una minima di -10,6. Tra le stazioni più fredde spicca quella di Cima Presena, -16,2; solo martedì era stata misurata una massima positiva di +0,8 gradi. (ANSA).