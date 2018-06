VENETO – Sorsi d’autore nelle Ville venete

Prenderà il via domenica prossima 1 luglio l’edizione 2018, la diciannovesima, di “Sorsi d’Autore”, rassegna che coniuga la cultura alle eccellenze enologiche, attraverso un tour di quattro tappe in altrettante affascinanti Ville Venete, incontrando personaggi dello spettacolo, della musica, del cinema, dello sport e del giornalismo. “L’inserimento di ‘Sorsi d’Autore’ tra gli eventi dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale – sottolinea l’assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner – testimonia la qualità raggiunta da questo originale evento, che di anno in anno ha saputo crescere in termine di interesse, di adesioni e apprezzamenti. Le storiche ville sono uno dei tesori della nostra terra, gioielli dell’architettura e dell’arte, talvolta poco conosciuti, che grazie a iniziative come queste si svelano a un pubblico sempre più curioso e attento”. Scenari unici e meravigliosi da visitare e da godere: in attesa degli incontri serali (entrata libera), nel tardo pomeriggio si potrà partecipare, su prenotazione (tel. 045.8001471 e 045.595284, a degustazioni guidate (a pagamento) con i sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier Veneto e a visite alle ville (gratuita solo quella del 1 luglio).

Questi i quattro appuntamenti: