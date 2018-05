VENETO – Sono venete le due scienziate premiate negli Usa per le loro ricerche contro il cancro

Due scienziate venete saranno tra i settanta giovani oncologi provenienti da tutto il mondo che riceveranno il Merit Award per le loro ricerche. Le ricercatrici rispondono al nome di Francesca Battaglin (33 anni), dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova, e di Luisa Carbognin (34 anni) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. La Battaglin ha portato avanti uno studio sulle variazioni genetiche nel tumore al colon. I risultati hanno permesso di identificare una variante genetica nel gene Clock associata ad una ridotta risposta al trattamento chemioterapico in pazienti affetti da tumore del colon metastatico. La collega Carbognin, invece, ha prodotto un driver per prevedere l’evoluzione del tumore al seno e ha dichiarato: “Questo premio prestigioso rappresenta una tappa per continuare la ricerca sui tumori al seno più rari, che ad oggi presentano ancora molti aspetti sconosciuti”.