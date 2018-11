VENETO – Sicurezza: arrivano 323 carabinieri

Arrivano in Veneto 323 carabinieri che andranno a rinforzare i sette comandi provinciali: 206 militari prenderanno servizio il 12 novembre,mentre 115 vicebrigadieri li seguiranno a dicembre. Questo potenziamento numerico e qualitativo conferma l’impegno che l’Arma pone nell’incrementare la sua capacita’ operativa, con dinamismo organizzativo, nella consapevolezza di essere l’istituzione deputata a vigilare sul 97% del territorio regionale – quale unica forza di polizia statale stanzialmente presente – e un attore primario in tutti gli eventi, anche di tipo calamitoso come quelli registrati in questi giorni. Non a caso sono stati rilasciati 12 attestati di merito alle Stazioni carabinieri e alle centrali operative più impegnate. e previste assegnazioni alimenteranno le Stazioni,le Tenenze e le Compagnie regionali.L’annuncio è stato dato dal gen.Brig.Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri Veneto, a Belluno.