VENETO – “Siamo in mutande!”, la protesta al Porto di Venezia

Agitando delle mutande, con valige simbolo dei viaggiatori e mostando un grande strscione bianco con la scritta blu, “Porto=vita, Venezia=porto”, oggi a Venezia sono scesi in campo per chiedere a gran voce lavoro, in crisi da Covid, gli addetti delle categorie che trovano occupazione nei servizi portuali e nel turismo legato allo scalo lagunare.

La manifestazione, con distanziamento e con tutti rigorosamente in mascherina, è stata voluta dal gruppo ‘Venezia lavora’ e ha portato gli aderenti prima nel centrale Campo Santo Stefano e poi nel vicino Campo San Maurizio, a due passi dalla Prefettura.

Lo slogan scandito ripetutamente è stato “siamo in mutande, vogliamo lavoro” e poi “è il momento di dire sì al turismo”.

“Siamo simbolicamente al funerale del porto – hanno detto -, non siamo solo lavoratori della crocieristica, siamo persone vivono a Venezia e la fanno vivere”.

Significativa la valigia di cartone portata da una signora dove era scritto “Lavorare al porto per abitare a Venezia”. Tra i lavoratori molti gli addetti al traspporto bagagli ma anche hostes di terra, guide ed accompagnatrici turistiche. (ANSA).