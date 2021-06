VENETO – Si schianta ultraleggero: muore pilota

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dalle 16:45, i vigili del fuoco stanno operando nei pressi dell’avio superfice Caposile a Musile di Piave per la caduta di ultraleggero: deceduto il pilota. I pompieri arrivati da San Donà e da Mestre con l’elicottero, hanno spento l’incendio del velivolo. Deceduto sul colpo il pilota 63enne di Brunico ,come accertato dai sanitari del SUEM intervenuti con l’elisoccorso. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ancora in atto.