VENETO – Si cerca uomo sulle montagne vicentine

Questa mattina il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato su richiesta del Soccorso alpino trentino, impegnato da ieri sera nella ricerca di un escursionista, partito da casa attorno alle 9, la cui auto è stata rinvenuta parcheggiata sul Passo della Borcola. I soccorritori di Arsiero, ai quali si sono poi aggiunti quelli di Schio e Recoaro – Valdagno stanno perlustrando l’area sopra il Passo da dove partono sentieri per il Pasubio e il Monte Maggio. Il cellulare dell’uomo, un sessantaduenne di Monselice (PD), risulta spento e l’ultima cella agganciata è sull’Altipiano di Folgaria. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Vicenza e Rovereto, il cui elicottero è riuscito in una rotazione a trasportato in quota personale del Soccorso alpino, prima che turbolenze impedissero altri spostamenti delle squadre, che sono risalite a piedi.