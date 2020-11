VENETO – Si cerca donna scomparsa da ieri pomeriggio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dalle 2:30 della notte scorsa, i vigili del fuoco sono impegnati a Campodarsego per la ricerca di una donna di 62 dispersa dalla giornata di ieri pomeriggio. Questa notte l’attivazione delle squadre dei vigili del fuoco, che hanno installato il posto di comando locale in via Galvani, dove vengono coordinate le ricerche e stanno operando gli operatori TAS (topografia applicata al soccorso) i quali assegnano le zone alle squadre. Sul posto anche due nuclei cinofili provenienti dai comandi di Gorizia e Belluno. Inoltre le ricerche vengono eseguite anche con l’ausilio di un drone dei vigili del fuoco, fatto intervenire dalla direzione della Lombardia. Alle ricerche della donna affetta da problemi cognitivi, stanno partecipando anche personale dei carabinieri e della polizia locale di Campodarsego, Vigonza, Villa del Conte, Cadoneghe e Massanzago e volontari della protezione civile.