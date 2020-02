VENETO – Sgominata banda di sinti (fra cui due pugili professionisti): rapinavano commercianti

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I militari del Comando Provinciale dei carabinieri di Padova ha sgominato nella notte una banda organizzata di etnia sinti al termine di una lunga e complessa indagine dei carabinieri di Piove di Sacco.

La banda si era resa responsabile di una serie di furti e rapine ai danni di commercianti in prevalenza cinesi anche con il ricorso alla violenza, nella zona di Padova. Sono state arrestate 5 persone e due sono state sottoposte a misure alternative al carcere (fra cui una donna). Due degli arrestati erano pugili professionisti e avrebbero utilizzato le loro tecniche di combattimento in alcuni casi per portare a termine i colpi.