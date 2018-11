VENETO – Sfogo del sindaco: “Non trovano casa perché hanno la pelle nera!”

Una famiglia di origine nigeriana che cerca casa e il primo cittadino di un grosso Comune del Padovano, Sabrina Doni, che affida a facebook uno sfogo. Sta facendo discutere il posto della prima cittadina di Rubano che, nonostante i tentativi non riesce a trovare un’abitazione ad una famiglia con quattro minori a carico, con il capofamiglia che ha un lavoro regolare.

Leggiamo quanto scrive:

“QUANDO PER TROVARE CASA NON BASTA AVERE I SOLDI

Rubanesi, non sono mai arriata a farvi un appello, ma ora vi chiedo una mano.

Mi sono già giocata tutte le mie carte, abbiamo già chiesto aiuto al mondo del volontariato e delle comunità parrocchiali da cui spesso arrivano ottime soluzioni condivise.

Stavolta non ci siamo ancora riusciti.

C’è una famiglia nigeriana, mamma papà e 4 figli, tutti minori, tra i 10 anni e i 4 mesi di età, che per ragioni che non posso spiegarvi qua, prima di Natale dovrà lasciare l’appartamento dove vive, qui a Rubano. Non hanno sfratto per morosità, sia chiaro. Il capofamiglia ha un lavoro regolare e anche uno stipendio buono che gli consente sia di mantenere la famiglia, sia di pagare un affitto. Nonostante questo, risulta praticamente impossibile trovare casa…vi chiedete come mai? Il problema è che hanno la pelle nera. Ecco, questa è la verità.

Tra poche settimane due ragazzini non potranno più frequentare la scuola, qui a Rubano.

La trovo una sconfitta per tutta la comunità.

Vi chiedo aiuto: conoscete qualcuno che possieda una casa/un appartamento da affittare?

Astenersi perditempo. E razzisti, aggiungo io.

Sono un sindaco anomalo, lo so; qui non è questione di buonismo, ma di concretezza. Ne va della nostra umanità, al di là che a chiedere sia il sindaco o una famiglia dalla pelle abbronzata.

Se qualcuno ritiene di poter in qualche modo dare una mano a questa gente, mi scriva in privato.

Grazie”.