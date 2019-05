VENETO – Sequestrate 1.600 auto a gruppo rom: 10 arresti, anche una minorenne

Operazione internazionale dei Carabinieri di Venezia che hanno sequestrato in Italia ed in altri 9 Paesi dell’Unione Europea un totale di 1600 automobili (valore 13 milioni di euro) intestate a sei persone rom di nazionalità rumena. Si tratta di veicoli utilizzati per compiere furti e rapine in tutta Europa. I Paesi coinvolti sono Italia,Romania, Spagna, Germania, Francia, Bulgaria, Austria, Svizzera, Ungheria e Polonia.

L’operazione fa pare di un’indagine più ampia nei confronti di un gruppo criminale composto da più di 40 persone ed ha portato a 10 ordinanze di custodia cautelare (8 in carcere, di cui una minore, una agli arresti domiciliari, un divieto di dimora), emesse dai gip di Venezia e Verona, nonché del Tribunale per i minorenni di Venezia.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa alle 10.30 presso il Comando Carabinieri, a cui parteciperà anche un funzionario Europol.

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di falsità in atti mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. Sono inoltre accusati della commissione di vari reati, in particolare rapine e furti con destrezza ai danni perlopiù di anziani, con la sottrazione di preziosi e/o orologi di pregio (in gran parte rolex), mediante la cosiddetta «tecnica dell’abbraccio».

Alcuni degli arrestati sono stati localizzati e fermati negli ultimi giorni in Spagna e Inghilterra su mandato di arresto europeo grazie anche alla collaborazione delle forze di polizia estere, attivate attraverso la cooperazione Europol. È stata accertata la responsabilità in 102 episodi commessi nelle regioni del centro-nord Italia e in Spagna. Gli indagati su quest’ultimo fronte sono accusati di concorso in rapina, furto con strappo, furto aggravato.

“Leggere di quali reati sono accusati gli indagati per gli episodi accertati sembra di sfogliare buona parte del codice penale. Quello che provoca più indignazione è un’attività criminale che nella maggior parte dei casi sembra essere fatta di furti, rapine, sottrazioni con raggiro ai danni dei nostri anziani. Ringrazio i Carabinieri di Venezia, la Magistratura inquirente e tutte le forze dell’ordine che, anche a livello internazionale con l’Europol, hanno collaborato a questa vasta operazione si meritano meritandosi il plauso di tutti i veneti per bene. Un’operazione così vasta restituisce alla giustizia gente senza scrupoli che opera ai danni delle nostre comunità che, invece, chiedono di vivere in pace e senza delinquenti”.

Così il Presidente della Regione del Veneto esprime la soddisfazione per l’imponente operazione condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia che con l’azione investigativa su un gruppo criminale composto da appartenenti alla minoranza rom romena si estesa in molti paesi di Europa, portando ad un sequestro di vetture per un valore complessivo di 13 milioni di euro e all’accertamenti di una vasta attività illecita.

“Ancora una volta – prosegue il Governatore – l’impegno infaticabile di Forze dell’ordine e Magistratura ci pone di fronte ad una realtà di delinquenti senza scrupoli che pensano le nostre regioni come terra di conquista. Persone che hanno come attività normale l’arricchirsi derubando e truffando chi ha lavorato tutta una vita per creare il benessere della nostra terra. Ma il brillante risultato di questa operazione conferma ancora una volta che per questa gente non c’è spazio. Non cederemo un millimetro della nostra fermezza contro i criminali anche di fronte ai buonisti per partito preso che troveranno sempre una giustificazione pietosa e dannosa”.