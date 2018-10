VENETO – Sequestrata enorme quantità di vongole

La Guardia di Finanza di Chioggia ha sequestrato 1.200 chilogrammi di semina di vongole veraci, prive della necessaria documentazione sanitaria e fiscale nonché di etichettatura.

La merce era trasportata a bordo di un furgone condotto da un cittadino italiano, confezionata in 40 ceste da 30 chili ciascuna.

Il mezzo è stato intercettato dalla pattuglia in via Maestri del Lavoro, dopo che il conducente, alla vista dei militari, aveva tentato una manovra elusiva per evitare il possibile controllo.

I successivi approfondimenti ispettivi, condotti anche con l’ausilio del Servizio Veterinario della U.L.S.S. di Chioggia, hanno consentito di constatare violazioni alla normativa europea inerente la tracciabilità dei prodotti ittici, con l’irrogazione a carico del trasgressore di una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

L’autista è stato anche sanzionato per violazioni al codice della strada, dal momento che il mezzo controllato era gravato da un provvedimento di fermo. Al termine delle operazioni, l’intero quantitativo di molluschi è stato reimmesso nelle acque profonde lagunari.