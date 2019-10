VENETO – Sequestrano e picchiano 23enne dopo che lascia il marito: arrestate tre persone

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Tre persone sono state arrestate per sequestro di persona dai carabinieri di Rovigo. La vittima, una donna di 23 anni, dal 30 settembre si era trasferita dal nuovo compagno e il 2 ottobre si trovava a Quistello (Mantova) nella sua casa.

I sequestratori sono Dragan Beltrame di 28 anni e i suoi genitori Zvonko Beltrame, 56 anni e Gordana Mitic di 53. I due uomini si trovano nella casa circondariale di Rovigo, la donna a Verona.

La vittima aveva lasciato la casa di Lendinara (Rovigo) dove viveva con Dragan Beltrame, e con il quale ha una figlia di tre anni. Il compagno e i suoi genitori l’hanno cercata, trovata, picchiata e sequestrata allo scopo di riportarla dalla famiglia originaria. Il 2 ottobre scorso il nuovo convivente si è presentato dai carabinieri a Quistello per denunciare l’accaduto quindi i militari di Rovigo hanno scoperto e arrestato i sequestratori La giovane donna ha oltre 20 giorni di prognosi per le violenze subite. (ANSA).