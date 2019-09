VENETO – Segretaria ‘depreda’ il commercialista per cui lavora

Un uomo di 56 anni e la moglie di 47, coniugi padovani, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Padova per appropriazione indebita. La 47enne è segretaria di un commercialista affetto da un’importante disabilità e gli avrebbe sottratto oltre 600 mila euro, aiutata dal marito, approfittando del fatto di disporre della firma sui conti e la delega ai pagamenti. I due avrebbero fatto numerosi viaggi verso i casinò della Slovenia dovre avrebbero giocato parte delle cifre sottratte. Ad accorgersi del maltolto proprio il commercialista, che ha provato ad acquistare un ebook scoprendo che la sua carta dic redito era vuota. Non solo, oltre a non pagare le incombenze il commercialista si sarebbe trovato con pignoramenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.