VENETO – Scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio

Potremmo essere soddisfatti come Tviweb dopo aver sentito il Governatore Luca Zaia annunciare nel corso della sua conferenza stampa quotidiana che ha deciso che in Veneto il 7 gennaio le scuole superiori non riapriranno in presenza.

Come network non ci siamo risparmiati nel sostenere la pericolosità della decisione della Ministra Azzolina di far ritornare in aula i ragazzi dopo l’Epifania, e lo abbiamo fatto con convinzione, convinti che si trattasse di una battaglia per la salvaguardia della salute di tutti i Veneti.

A fine gennaio speriamo che siamo condizioni migliori per riaprire le scuole in sicurezza.