VENETO – SCUOLA: altri 4 distretti a rischio chiusura

Dalla conferenza stampa

-1677 i nuovi positivi (su 42994 tamponi) – L’incidenza è 3,49

-31674 gli attualmente positivi in Veneto

sono 6 in più i ricoverati (+2 in area non critica e +4 in terapia intensiva)

22 decessi nelle ultime 24 ore

SCUOLE – sei distretti su 23 sono chiusi. Quattro distretti potrebbero chiudere a breve. Si tratta di:

Pieve di Soligo (203,55 positivi su 100 mila abitanti)

Rovigo (212)

Padova Bacchglione (210)

e Ovest Veronese (237)

I distretti già chiusi sono: Alto Vicentino, Belluno, Asolo, Padova-Terme-Colli, Alta Padovana, Veneto Orientale

VACCINI – Siamo partiti dagli 80enni e procediamo scendendo con l’età. teniamo dei vaccini di scorta solo per non trovarci senza vaccini per la seconda dose, non per l’incapacità di farli. E’ una misura precauzionale vista l’incertezza della consegna vaccini.