Veneto, scossa sismica ad Eraclea Mare: senza danni

Qualche minuto fa, alle 8:31, Eraclea Mare è stata l’epicentro di un piccolo terremoto di magnitudo 3 e profondità 31.3.

Si tratta, in questo caso, di un terremoto classificato come “molto leggero” e che quindi non causa danni.

Di seguito, i dati della scossa sismica.

Magnitudo: 3.0

Ora italiana: lunedì 14/06/2021 08:31

Profondità: 31.3 Km

Latitudine: 45.5808

Longitudine: 12.7552

Popolazione nel raggio di 20km: 128439