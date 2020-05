VENETO – Scoppia serbatoio in azienda

Poco prima delle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Alpini a Belluno per lo scoppio di un serbatoio di isocianato in un’azienda di produzione di banchi frigoriferi industriali: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Subito dopo l’allarme la squadra di sicurezza interna ha provveduto a fare evacuare il personale dalla zona e staccare gli impianti tecnologici. I vigili del fuoco hanno effettuato dei controlli per escludere altri rischi monitorando le temperature utilizzando una termocamera. Le cause dello scoppio probabilmente dovute alla rottura di un circuito di raffreddamento sono al vaglio dei tecnici dell’azienda e dei vigili del fuoco. Danni limitati al solo serbatoio. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.