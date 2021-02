VENETO – Scoperta a Padova variante brasiliana

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

L’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha identificato la mutazione brasiliana nell’analisi dei campioni. E’ stata rilevata a Padova e oggi il governatore Zaia fornirà ulteriori dettagli nel corso della conferenza stampa quotidiana da Marghera. Il caso non sarebbe associato a un cluster. Nel frattempo in Veneto i contagi ed i ricoveri sono in calo da 47 giorni.