VENETO – Scontro tir-camioncino di medicinali: due feriti

Mercoledì, alle 22:45, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 309 Romea nel comune di Ariano nel Polesine per lo scontro tra un autoarticolato e un piccolo camioncino adibito a trasporto medicinali: feriti i due conducenti. Le squadre dei pompieri arrivati dal distaccamento di Adria e da Rovigo con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto l’autista del mezzo più leggero rimasto incastrato nell’abitacolo completamente deformato. L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ambulanza in ospedale. Ferito, anche se in maniera più leggera, il conducente del mezzo pesante pure lui portato in ambulanza in pronto soccorso. I carabinieri hanno bloccato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate, dopo circa due ore e mezza.