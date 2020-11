VENETO – Scontro frontale: muore bimbo di 5 anni

Poco prima delle 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 482 al km 65+700 a Ghiacciano con Baruchella per lo scontro frontale tra due autovetture: deceduto un bambino di 5 anni, ferita la mamma e l’altro conducente. I pompieri arrivati da Castelmassa, hanno messo in sicurezza ed utilizzando cesoie e divaricatori e martinetti idraulici estratto la donna alla guida della Chevrolet Matiz, che è stata presa in cura dal personale del Suem. Altro personale sanitario stava operando per rianimare il bambino di 5anni precedentemente estratto. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del bimbo. Trasferita in codice rosso in ospedale la mamma. Portato in ospedale anche il conducente dell’Audi A6. I carabinieri e la polizia stradale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.