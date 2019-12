VENETO – Scontro frontale, muoiono 3 giovani

Questa notte alle 2:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri delle Foibe in località Musetta a Noventa di Piave(VE) per un frontale tra due auto: deceduti tre giovani. I pompieri arrivati hanno estratto dalla Fiat Punto e Citroen C3 deformate due ragazze e un ragazzo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, i giovani di 20, 24 e 25 anni sono stati dichiarati morti dal medico del suem 118. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica dell’evento. Le operazioni di soccorso sono terminate questa mattina alle 8.

A perdere la vita sono Giulia Bincoletto di 25 anni, residente a San Donà di Piave, Matteo Gava 20enne residente a Salgareda e Chiara Brescaccin 23enne di Eraclea. Questi ultimi due si trovavano sulla Punto. La prima guidava la C3.