VENETO – Scontro frontale fra auto e camion: perde la vita un giovane (FOTO)

Poco dopo le ore 7 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 14 in via Calvecchia a San Donà di Piave per un incidente frontale tra un’auto e un camion: deceduto un giovane automobilista. La squadra dei pompieri accorsa dal locale distaccamento ha messo in sicurezza i mezzi e liberato utilizzando cesoie e divaricatori un giovane 21 enne, rimasto incastrato nella Lancia Y. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del ragazzo. Ferito in maniera lieve l’autista del camion finito parzialmente rovesciato fuori strada. I carabinieri hanno deviato il traffico e hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.