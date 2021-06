VENETO – Scontro fra camion e furgone: un morto

Alle 14:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cavaizza in località Saletto nel comune di Borgo Veneto per lo scontro frontale tra un furgone e un camion: deceduto l’autista del mezzo più leggero. I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza il mezzo e liberato il conducente 52enne, purtroppo il medico del SUEM ne ha dovuto constatare la morte. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto anche il personale dell’elisoccorso sanitario. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.