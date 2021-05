VENETO – Scontro fra camion-cisterna GPL ed auto: un ferito

Dalle 7:30 circa, i vigili del fuoco stanno operando in Via Santa Maria di Campagna a Noventa di Piave per un incidente tra un’autocisterna di GPL e un’auto, finiti entrambi nel canale di scolo: ferito l’autista del mezzo pesante. I pompieri arrivati da San Donà, Motta di Livenza, Mestre e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla cabina del camion rovesciato l’autista rimasto incastrato. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Medicato sul posto il conducente della FIAT 500. Sono ora in corso le operazioni del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre per il travaso del GPL su un’altra autocisterna. Le forze dell’ordine hanno chiuso la strada e deviato la circolazione. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente fino al pomeriggio.