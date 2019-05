VENETO – Scontro fra auto: 3 donne ferite

Alle 12.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ronchi Destra a Piombino Dese (Padova) per lo scontro tra due autovetture finite in un fossato con all’interno dell’acqua: quattro persone coinvolte tre feriti. I pompieri accorsi da Padova e Castelfranco hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso le tre donne all’interno della Fiat punto che sono state assistite dal personale del suem del 118 per essere trasferite una in eliambulanza a Padova e due in ambulanza a Camposampiero. Illeso il conducente della Volvo. La polizia stradale ha deviato il traffico ed ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.