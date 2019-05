VENETO – Scontro auto-tir: muore automobilista

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Alle 14:45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo regionale del Santo 308 , poco dopo lo svincolo di Loreggia in direzione Castelfranco per un frontale tra una vettura e un camion: deceduto l’automobilista. I pompieri arrivati da Castelfranco e Cittadella hanno estratto il conducente dall’auto. Purtroppo, nonostante i soccorsi il personale del SUEM hanno dovuto dichiarare del conducente dell’auto. Illeso l’autista del mezzo pesante. Ancora in corso le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente da parte della polizia locale.