VENETO – Sciopero docenti, Zaia solidale

“Insegnare è una vocazione e nessuna norma può permettersi di trascurare il valore dell’esperienza”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprimendo la propria solidarietà alle maestre e maestri che, sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato, a fine anno potrebbero perdere il posto perché non più titolate a insegnare avendo il solo diploma magistrale. “Oggi come oggi – ricorda Zaia – 55 mila maestre e maestri in Italia, 4 mila in Veneto, potrebbero dover smettere di insegnare perché in possesso del solo diploma magistrale. La protesta di queste educatrici e educatori, che si sono conquistati sul campo, con il lavoro quotidiano, il diritto a insegnare fondato sulla loro pluriennale esperienza, è fondata e condivisibile”.