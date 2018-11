VENETO – Sciopero dei medici: “Le visite durano 7 minuti”

“Il tempo per paziente è sempre più ristretto: la visita dovrebbe durare mediamente un quarto d’ora, ma se sommi le urgenze e le consulenze perché devi svolgere più ruoli, alla fine rischi di vedere effettivamente il paziente in sette minuti”. È una delle voci raccolte al sit-in dei medici davanti all’Azienda Zero di Padova, nell’ambito dello sciopero della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che in Veneto (esclusi i contingenti minimi rispettati) ha raccolto un’adesione media del 70-80%.

Oltre a chiedere il rinnovo del contratto, i medici ricordano che 350 mila veneti rinunciano alle cure ed evidenziano il problema del turnover. “L’età del personale aumenta – ha detto Massimiliano Dalsasso, del sindacato Aaroi-Emac Veneto – e siamo sempre più stanchi. In alcuni ospedali manca il 30% degli anestesisti, eppure bisogna garantire la presenza continuativa in terapia intensiva e in sala operatoria”. (ANSA).