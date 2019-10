VENETO – Schianto in A4: un morto e tre feriti, lunga coda

Grave incidente in autostrada A4 martedì pomeriggio. Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull’autostrada A4 Venezia-Milano, nel quale sono stati coinvolti mezzi pesanti. L’incidente è avvenuto all’altezza di San Giorgio in Salici alle 14 in direzione Milano. Una sola persona è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Un’altra è deceduta. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente ma potrebbe essere stato un momento di distrazione.

Sul posto Polizia Stradale, Suem 118 ed eliambulanza. Tuttora ci sono diversi chilometri di coda fra l’innesto con la A22 e Peschiera del Garda.

Il consiglio è di uscire a Verona Sud o Sommacampagna